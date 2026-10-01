ПАРЄ не визнала незаконні російські вибори на ТОТ та закликала до відповідальності РФ – Точицький

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) не визнала російські "вибори" та незаконні виборчі процеси на тимчасово окупованих територіях України й закликала до більш рішучої реакції на дестабілізуючі дії Росії проти європейських демократій, повідомив постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький.

"Сьогодні ПАРЄ ухвалила рішучі рішення щодо відповідальності Росії та притягнення її до відповідальності. ПАРЄ не визнала фальшиві "вибори" в Росії та її незаконні виборчі процеси на тимчасово окупованих територіях України, закликавши до більш рішучої реакції на дестабілізуючі дії Росії проти європейських демократій", – написав Точицький у соцмережі X.

За його словами, не менш важливим є те, що ПАРЄ звернула увагу на постійну відмову Росії виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

"Вихід із Ради Європи не скасував зобов'язань Росії. Державні активи Росії мають залишатися доступними для забезпечення правосуддя та компенсації жертвам, зокрема Україні", – зазначив постійний представник.

Точицький наголосив, що ухвалені рішення мають бути реалізовані на практиці, а Україна продовжить співпрацювати з Радою Європи та її державами-членами для забезпечення їх виконання: "Відповідальність має втілюватися у практичні дії. Україна продовжуватиме співпрацювати з Радою Європи та її державами-членами, щоб це стало реальністю".