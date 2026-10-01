Трамп, як і раніше, стурбований ситуацією з російськими НПЗ

Президент США Дональд Трамп знову висловив думку, що якби не українські удари по російських НПЗ, то дефіциту дизельного палива у світі не сталося б.

"Проблеми з дизельним паливом у набагато більшій мірі зумовлені не Близьким Сходом, а тим, що відбувається в Росії. НПЗ там виводять з ладу такими темпами, що це викликає певну тривогу", – сказав він журналістам у Білому домі.

За його словами, "якби не цей фактор, у нас не було б проблеми високих цін на дизель".

Водночас Трамп наголосив, що, як і раніше, обмірковує, чи слід вводити тимчасову заборону на експорт дизельного палива зі США.