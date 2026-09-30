Сибіга обговорив із делегацією парламенту Японії поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборони

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із делегацією членів Палати представників Національного парламенту Японії на чолі з Онодерою Іцунорі, під час якої сторони обговорили регіональну та глобальну безпеку, поглиблення оборонної співпраці та подальшу підтримку України.

"У той час, коли Росія посилює свій ракетний і дроновий терор проти України, делегація не відклала свій візит і прибула до Києва, як і планувалося. Це сильна демонстрація мужності та солідарності з українським народом", – написав міністр у соцмережі X у середу.

За його словами, сторони також обговорили зростаючу військову співпрацю Росії з Північною Кореєю, зокрема залучення північнокорейських військових до війни проти України, що, на думку Сибіги, демонструє взаємопов'язаність безпеки Європи та Індо-Тихоокеанського регіону.

Окремо співрозмовники розглянули можливості поглиблення співпраці у сфері безпеки та оборони. Сибіга зазначив, що Україна готова розвивати взаємовигідне партнерство з Японією, спираючись на власний досвід і спроможності, а також визначити сфери, у яких країни можуть посилювати безпеку одна одної.

Міністр поінформував японську делегацію про ситуацію на полі бою та поточні зусилля України задля досягнення миру. У цьому контексті сторони обговорили необхідність подальшого посилення тиску на Росію, запобігання обходу санкцій та просування питання використання заморожених російських активів на користь України.

"Особливу увагу ми приділили ситуації в Чорному морі, де Росія намагається блокувати судноплавство та підривати безпеку на морі. Відновлення безпечного та вільного судноплавства, яке є життєво важливим для глобальної продовольчої безпеки та міжнародної торгівлі, потребує скоординованих міжнародних зусиль", – зазначається в дописі.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2105314571820961824?s=46