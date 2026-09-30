Кличко вручив нагороди військовим та ветеранам столиці

Сьогодні близько 200 000 киян захищають Україну зі зброєю в руках. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на врученні нагород від міста військовим та ветеранам до Дня Захисників і Захисниць України.

"Сьогодні близько 200 000 киян служать у Силах безпеки та оборони України. Вони залишили свої домівки, роботу, звичне життя і стали на захист держави. Українці б’ються за свою вільну та незалежну державу. Як би складно не було, ми не здаємося!" - наголосив Віталій Кличко.

Напередодні Дня Захисників і Захисниць України він вручив киянам-захисникам відзнаки від столиці – медалі "Честь. Слава. Держава".

Також Кличко розповів, як столиця підтримує своїх воїнів.

"Від початку цього року від громади столиці на фронт передали понад 52 000 БпЛА різних типів, системи РЕБ, наземні роботизовані комплекси та інше необхідне обладнання. Місто розвиває й систему підтримки ветеранів та їхніх родин — від матеріальної допомоги, реабілітації та психологічної підтримки до юридичних консультацій, сприяння працевлаштуванню, професійному навчанню. Важливою частиною цієї системи є Київ Мілітарі Хаб — місце, де військові, ветерани та їхні родини можуть отримати комплексний супровід і допомогу з різних питань", - зазначив мер.