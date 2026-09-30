Міжнародний реєстр збитків для України відкрив усі 43 категорії заяв для отримання компенсацій

Міжнародний реєстр збитків для України відкрив останні три категорії із передбачених 43 категорій заяв від держави Україна – "Інші втрати майна", "Екологічна шкода" та "Розкрадання та/або привласнення природних ресурсів", повідомив Офіс президента України.

"Міжнародний реєстр збитків для України відкрив усі 43 категорії заяв про компенсацію збитків, втрат або шкоди, завданих повномасштабною агресією Росії проти України. Останніми відкрили три категорії заяв від держави Україна: "Інші втрати майна", "Екологічна шкода" та "Розкрадання та/або привласнення природних ресурсів"", – йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента на сайті у середу.

Повідомляється, що заяви в останніх трьох категоріях можуть подавати держава, центральні, регіональні та місцеві органи влади, державні й комунальні установи та організації. Це дає змогу фіксувати шкоду, завдану навколишньому природному середовищу, вартість незаконно вилучених чи привласнених природних ресурсів, пошкодження, знищення або втрату державного й комунального майна, що не охоплюють інші категорії заяв.

Зазначається, що загалом є 21 категорія заяв для фізичних осіб, 11 категорій для юридичних осіб та 11 категорій для держави Україна. Ці категорії охоплюють різні наслідки російської агресії проти України: смерть і зникнення безвісти близьких, тілесні ушкодження, катування, сексуальне насильство, вимушене переміщення, втрату житла, роботи та приватного підприємництва, пошкодження майна й інфраструктури, економічні втрати бізнесу, шкоду культурній спадщині та довкіллю, гуманітарні витрати держави та інші види збитків.

Запуск Міжнародного реєстру збитків відбувся 2 квітня 2024 року. За цей час до нього надійшло 195 тисяч заяв, з яких понад 65 тисяч уже внесено, опрацювання решти триває.

Реєстр є першим елементом міжнародного компенсаційного механізму для України. Другий елемент – Міжнародна компенсаційна комісія для України, що розглядатиме заяви по суті, визначатиме розмір компенсації в кожному випадку та ухвалюватиме рішення. Конвенцію про її створення підписали 40 держав та ЄС, і вже 10 із них ратифікували. Для створення комісії необхідні 25 ратифікацій. Завершальним елементом механізму стане Міжнародний компенсаційний фонд, з якого здійснюватимуться виплати за рішеннями комісії.