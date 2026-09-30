Раді пропонують ухвалити за основу законопроєкт про компенсацію вартості авто для осіб з інвалідністю

Парламентський комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт № 15433 щодо забезпечення мобільності осіб з інвалідністю внаслідок війни, повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу").

"Пропонується запровадити часткову компенсацію вартості самостійно придбаного автомобіля для осіб з інвалідністю внаслідок війни у розмірі 120 тис. грн", – написав Гетманцев у Телеграмі у середу.

За його словами, запровадження механізму компенсації передбачається поетапно.

"На першому етапі, до 1 січня 2029 року, механізм пропонується поширити на осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи, а надалі – на II групу. Фінансове забезпечення передбачається окремими змінами до Державного бюджету України на 2026 рік", – пояснив Гетманцев.