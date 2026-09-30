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Політика

Порошенко закликав ПАРЄ зберігати тиск на РФ для звільнення українських полонених

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Порошенко закликав ПАРЄ зберігати тиск на РФ для звільнення українських полонених
Фото: https://www.facebook.com/petroporoshenko

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час зустрічі з президенткою Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Петрою Байр у Страсбурзі обговорив питання звільнення українських військовополонених і цивільних заручників.

Політик наголосив на необхідності збереження міжнародного тиску на РФ для звільнення українців з полону, забезпечення доступу міжнародних гуманітарних організацій до місць їхнього утримання та притягнення до відповідальності винних у катуваннях і жорстокому поводженні на сторінці у Facebook.

Під час зустрічі лідер "Європейської солідарності" також подякував президентці ПАРЄ за підтримку України, зокрема у питаннях створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ, міжнародного компенсаційного механізму та повернення депортованих українських дітей.

Окремо сторони обговорили підтримку українських ветеранів і військових з інвалідністю, а також питання демократичної стійкості України в умовах війни.

За словами Порошенка, у контексті підготовки нового Плану дій Ради Європи щодо безпеки демократії в Україні на 2027-2030 роки йшлося про зміцнення демократичних інституцій, незалежного правосуддя, боротьбу з корупцією, парламентський контроль, політичний плюралізм і свободу медіа.

 

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid02igmo1t4SEq4d36GjwjnE9fQqXib8J8xHKnBKVhmy2nkTGLn9PMDSzQeXZu6DLBQZl

#байр #порошенко #парє #військовополонені
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