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КСУ визнав неконституційним право Кабміну самостійно обмежувати права громадян під час епідемій

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КСУ визнав неконституційним право Кабміну самостійно обмежувати права громадян під час епідемій

Велика палата Конституційного Суду України (КСУ) визнала неконституційним окремий припис закону "Про захист населення від інфекційних хвороб", який дозволяв Кабінету міністрів України самостійно встановлювати тимчасові обмеження прав і свобод фізичних та юридичних осіб в умовах поширення інфекцій.

В повідомленні відділу комунікацій КСУ та правового моніторингу на сайті Суду зазначається, що 29 вересня КСУ ухвалив рішення у справі за конституційним поданням уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо конституційності окремого припису частини четвертої статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" від 6 квітня 2000 року № 1645-III зі змінами.

"Дослідивши питання, порушені в конституційному поданні, Суд виснував, що окремий припис частини четвертої статті 29 Закону, а саме: "встановлюються тимчасові обмеження прав фізичних і юридичних осіб", суперечить Конституції України", – йдеться в повідомленні КСУ.

Згідно з повідомленням, саме оспорюваний припис Закону уможливлює обмеження Кабміном конституційних прав і свобод в умовах поширення небезпечних для життя і здоров'я людини інфекційних хвороб, "оскільки Верховна Рада України первинно не унормувала таке значуще питання, як обмеження прав і свобод у зазначених умовах законом, а дозволила здійснювати таке унормування вищому органу виконавчої влади".

"Усі сумніви стосовно своїх повноважень у питаннях обмеження прав і свобод публічна влада має тлумачити з позиції захисту цих прав і свобод, що охоплює й гарантію їх обмеження лише на підставі закону", – цитує КСУ текст рішення.

Водночас Суд наголосив, що Кабмін може на підставі та на виконання Конституції та законів України здійснювати нормативне регулювання питань реалізації тимчасових обмежень конституційних прав і свобод, якщо Конституцією та законами України визначено підстави, правомірну мету, обсяг та спосіб відповідних обмежень.

Таким чином, як пояснюють в КСУ, повноваження уряду полягає у конкретизації порядку реалізації встановлених законами України обмежень прав і свобод, а не у самостійному встановлені нових обмежень.

"Визнаний неконституційним окремий припис частини четвертої статті 29 Закону втрачає чинність із дня ухвалення Судом цього Рішення", – наголошується в повідомленні відділу комунікацій КСУ.

#карантин #ксу #кабмін
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