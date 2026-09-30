Група конгресменів США виступила з заявою проти можливого послаблення антиросійських санкцій

Двопартійна група підтримки України в Палаті представників Конгресу США Congressional Ukraine Caucus засудила ініціативу пом'якшення санкцій проти Росії в обмін на звільнення політичних в'язнів, інформація про яку з'явилася у ЗМІ напередодні.

"Два тижні тому Конгрес ухвалив найважливіший закон про санкції проти Росії з 2017 року. Доки триває повномасштабне вторгнення Росії з метою завоювання України та погроз нашим європейським союзникам, Сполучені Штати повинні вживати всіх необхідних заходів, щоб зупинити військового злочинця Володимира Путіна. Послаблення санкцій додасть Росії сміливості та затягне війну", – йдеться в тексті заяви, оприлюдненій в соцмережі Х.

Конгресмени зазначили, що з нетерпінням чекають на перший раунд нових санкцій з боку адміністрації до 18 жовтня – першого терміну, передбаченого Законом Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану.

"Закликаємо адміністрацію діяти швидко, щоб посилити економічний тиск на Росію. Мир у Європі можна досягти лише завдяки силі", – резюмується в заяві.

Як повідомлялося, посланець Дональда Трампа у Східній Європі Джон Коул запропонував ініціативу обміняти російських політичних в'язнів на скасування санкцій з боку США, тим самим відкривши шлях до укладення ділових угод ще до закінчення війни в Україні. Інформація про це з'явилася у ЗМІ у вівторок. Ініціатива, яка поки перебуває на початкових етапах, має допомогти "реінтегрувати Росію в глобальну економіку" і в перспективі – створити можливість для укладення угод з РФ щодо російської нафти, палива, рідкоземельних металів та інших товарів.

За даними джерел, Трамп схвалив такий принцип дій.