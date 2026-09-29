Україна та Данія можуть реалізувати можливості в межах програми SAFE – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві зі спікером Фолькетингу Данії Сореном Геле обговорив фінансові внески в українську оборонну промисловість, зокрема ППО, а також можливості, які можна реалізувати у рамках програми SAFE.
"Фінансові внески в українське оборонне виробництво, пряма оборонна допомога, передусім засоби ППО для захисту від реактивних дронів і балістичних ракет, важливі. Є і можливості у межах європейської програми SAFE, які ми можемо реалізувати разом із Данією для зміцнення нашої спільної безпеки. Все це сьогодні обговорили", – написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.
Він подякував спікеру Фолькетингу за слова співчуття через загибель людей унаслідок російських ударів.
"Це беззаперечно ескалація, і зараз особливо важливо, щоб фокус підтримки України не слабшав. Дякую за готовність допомагати у всіх цих напрямах", – додав Зеленський.