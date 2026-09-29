ЄК наполягає, що всі виділення коштів ЄС для України мають бути пов'язані з виконанням Києвом реформ

Єврокомісія (ЄК), розуміючи складні умови, в яких перебуває Україна, все ж нагадує про те, що макрофінансова допомога Києву та інші виділення коштів ЄС пов'язані із виконанням програми реформ, заявив офіційний представник ЄК Балаш Уйварі.

На брифінгу в Брюсселі у вівторок йому було поставлено запитання про те, які варіанти розглядаються для надання фінансової допомоги Україні у 2026 та 2027рр у світлі заяви президента України Володимира Зеленського про те, що в оборонному бюджеті країни на 2026р утворився дефіцит у розмірі $27 млрд.

"У мене є три ключові тези з цього приводу. По-перше, Україні необхідно продовжувати реформи. По-друге, наші міжнародні партнери мають виступити із конкретними зобов'язаннями, і по-третє, нам потрібно починати підготовку до 2027 року", – відповів речник.

Детальніше він пояснив: якщо говорити про кредит у розмірі EUR90 млрд, то на cьогодні ЄС виділив Україні EUR15 млрд, тоді як цільовий показник на 2026 рік становить EUR45 млрд.

"Розрив значний, і нам необхідно зосередитися на досягненні цієї мети в розмірі EUR45 млрд. При цьому важливо, щоб Україна продовжувала проводити реформи. Звісно, ми розуміємо, наскільки складна там ситуація. (...) Проте існує узгоджена програма реформ, що включає конкретні заходи, які безпосередньо пов'язані з програмою макрофінансової допомоги та фондом для України, і ці реформи необхідно проводити. Їхня реалізація – обов'язкова умова для виділення нами додаткових коштів. Саме на цьому ми зосередимося в питанні фінансової підтримки України в поточному році", – сказав Уйварі.

Крім того, продовжив він, навіть якщо ЄС надасть Україні кредит у розмірі EUR90 млрд цього та наступного року, все одно залишиться дефіцит у розмірі близько EUR45 млрд. "І тут на допомогу мають прийти наші міжнародні партнери. Ми регулярно порушуємо це питання під час зустрічей G7 та G20. (...) Гарний приклад подала Норвегія, взявши на себе зобов'язання виділити $9 млрд США. Це чудовий приклад, і саме цим шляхом треба йти. Ми очікуємо, що й інші наші партнери якомога швидше наслідуватимуть цей приклад", – зазначив представник ЄК.

"І нарешті, оскільки рік добігає кінця, саме час подумати про плани на наступний рік. Нам необхідно узгодити так звану фінансову стратегію. Цей документ визначить обсяги коштів, які будуть виділені за трьома напрямками: кредит у розмірі EUR90 млрд в рамках програми макрофінансової допомоги, фонд для України та оборонний компонент", – повідомив Уйварі.

За його словами, наразі ЄК проводить відповідні переговори з Україною. "І що швидше ми отримаємо цей документ у його остаточній редакції від української сторони, то краще. Ми зможемо ухвалити це рішення, що забезпечить передбачуваність на наступний рік", – додав він.