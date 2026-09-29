США розглядають можливість послаблення антиросійських санкцій в обмін на звільнення політв'язнів – ЗМІ

Посланець Дональда Трампа у Східній Європі Джон Коул запропонував ініціативу обміняти російських політичних в'язнів на скасування санкцій з боку США, тим самим відкривши шлях до укладення ділових угод ще до закінчення війни в Україні, повідомляє The Athlantic.

"Кілька місяців тому посланець Дональда Трампа у Східній Європі звернувся до президента з новою ідеєю щодо виходу з глухого кута у відносинах США з Москвою. План передбачав обмін, що нагадував практику часів Холодної війни: Кремль мав звільнити деяких політичних в'язнів, а США у відповідь пом'якшили б санкції проти російської економіки. Трамп погодився", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це нова ініціатива, яка поки перебуває на початковій стадії. Очікується, що вона допоможе реінтегрувати Росію у світову економіку та розширити переговори Трампа з Кремлем за межі війни в Україні. Це також відкрило б для США шлях до укладення вигідних угод щодо російської нафти, дизельного палива, рідкоземельних мінералів та інших сировинних товарів. Крім того, звільнення в'язнів з гуманітарних міркувань могло б підкріпити аргументи Трампа на користь отримання ним давно омріяної Нобелівської премії миру.

Коул, посланець, який запропонував нову стратегію, понад рік випробовував її в Білорусі. Під час переговорів із диктатором Олександром Лукашенком Коул домігся звільнення сотень в'язнів із білоруських в'язниць. Натомість США пом'якшили санкції проти режиму Лукашенка та домоглися угоди про закупівлю найціннішого експортного товару цієї країни – виду добрив, відомого як калій. З благословення Трампа Коул тепер вирішив спробувати той самий прийом із Володимиром Путіним у Росії.

Минулого тижня Трамп оголосив, що США ведуть переговори щодо "масштабної" угоди з Білоруссю про постачання калійних добрив. Коул розповів, що Росія також бере участь у цих переговорах. З початку війни в Україні США уникають торговельних угод за участю Росії. Ця угода, якщо її буде укладено, стане рідкісним винятком. На думку Коула, вона також сприятиме справі миру.

"Усе це сприяє можливості досягнення миру. Чим більше взаємодії, тим більше компромісів – чи то економічних, чи то щодо полонених, чи будь-яких інших – це крок за кроком веде, сподіваємося, до миру. Це, так би мовити, наша місія", – заявив він.

Нещодавно Білий дім висунув Коула на посаду спеціального президентського посланця з питань заручників у ранзі посла – ця посада потребує затвердження Сенатом. На прохання прокоментувати його місію представник Білого дому сказав: "Президент і його команда, як і раніше, прагнуть відігравати конструктивну роль у припиненні війни між Росією та Україною, і він залишається оптимістом щодо того, що нам зрештою вдасться укласти мирну угоду".

Коул планує координувати свої дії зі Стівом Віткоффом, який є основною контактною особою Трампа у відносинах з росіянами. Він повідомив, що уже склав список інших американців, які утримуються в російських в'язницях. Окремий список, складений за допомогою російського журналіста Дмитра Муратова, включатиме дисидентів, журналістів та інших осіб, ув'язнених за опозицію до війни.

"Паралельно з цими переговорами відбуватимуться торговельні та ділові переговори, і одна ділова угода вже продемонструвала, як це може працювати, розширюючи точки дотику між США та Росією за межі мирних переговорів щодо України," – зазначив Коул.

Джерело: https://www.theatlantic.com/national-security/2026/09/trump-russia-putin-ukraine-sanctions/688808/