Сибіга прийняв посла Німеччини, яка спрямувала вже EUR65 млрд на підтримку України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв новопризначеного посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Боріса Руґе, вони обговорили підтримку України, наслідки російської агресії та гуманітарну катастрофу в Олешках.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Сибіга привітав німецького дипломата з початком роботи в Україні та висловив переконання, що його попередній досвід роботи в штаб-квартирі НАТО сприятиме подальшому поглибленню українсько-німецького партнерства, зміцненню взаємодії у сфері безпеки та оборони, а також підтримці України на шляху до набуття членства в ЄС і НАТО.

"Ми високо цінуємо Німеччину як одного з ключових стратегічних партнерів України – лідера в оборонній допомозі, рушійну силу підтримки України на шляху до повноправного членства в ЄС, надійного партнера у сфері енергетичної безпеки та відбудови", – зазначив Сибіга.

Міністр високо оцінив масштаб та рівень німецької підтримки України. З 24 лютого 2022 року Німеччина спрямувала понад EUR65 млрд на підтримку України та українців, зокрема понад EUR39 млрд цивільної та понад EUR28,8 млрд військової допомоги.

Сибіга відзначив запровадження нового формату "2+2" на рівні міністрів закордонних справ і оборони України та Німеччини, а також успішне проведення першої зустрічі в цьому форматі на рівні директорів профільних департаментів у Берліні.

Співрозмовники висловили сподівання, що цей механізм стане новим етапом стратегічної взаємодії між Україною та Німеччиною.

Основну увагу під час зустрічі було приділено питанням співробітництва у сфері оборонно-промислового комплексу та захисту від російських ракетно-дронових атак. Сибіга наголосив на пріоритетності посилення української протиповітряної оборони, подякувавши Німеччині за вже надані системи та ракети до них, а також високо оцінив лідерство Німеччини у створенні Інтегрованої антибалістичної коаліції та закликав до швидкого розвитку антибалістичної системи, зокрема надання необхідних дозволів.

Міністр закордонних справ України поінформував посла про наслідки останніх російських ударів по Києву та інших містах, зокрема поблизу посольства Німеччини в Україні.

Зі свого боку, Боріс Руґе запевнив, що попри постійні російські атаки та їхню інтенсифікацію Німеччина залишатиметься поруч з Україною та продовжить свою дипломатичну роботу у Києві.

Окрему увагу приділили енергетичній підтримці України в осінньо-зимовий період. Міністр подякував за німецький внесок понад EUR800 млн до Фонду підтримки енергетики України та за постійну допомогу енергетичному сектору.

Також сторони обговорили просування України на шляху до членства в ЄС. Міністр відзначив прогрес у процесі вступу та наголосив на важливості подальшого руху і відкриття решти переговорних кластерів.

У відомстві розповіли, що окремий фокус уваги – необхідність повернення питання використання заморожених російських активів на міжнародний порядок денний.

Також сторони обговорили гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованих територіях України, зокрема гуманітарну катастрофу в Олешках, спричинену російською окупацією та діями російської сторони. Співрозмовники наголосили на необхідності невідкладних міжнародних зусиль для забезпечення гуманітарного доступу та допомоги цивільним.