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Спікер парламенту Данії обговорив зі Стефанчуком питання підтримки України

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Спікер парламенту Данії обговорив зі Стефанчуком питання підтримки України

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та голова Фолькетингу Королівства Данія Сьорен Геле обговорили питання подальшої підтримки України.

"Під час зустрічі Сьорен Геле повідомив про 31-й пакет військової підтримки України на 250 мільйонів євро. Вдячний за цю послідовність і за готовність надалі розвивати "данську модель", співпрацю у сфері оборонного виробництва та нових технологій", – написав Стефанчук у Фейсбуці у вівторок.

За його словами, окремо йшлося про енергетичну підтримку, подальше зміцнення української оборони та шлях України до членства в Європейському Союзі.

"Для України важливо й надалі відчувати сильний голос Данії – на двосторонньому рівні, у ЄС та на міжнародних майданчиках", – зазначив Стефанчук.

#данія #допомога #парламенти
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