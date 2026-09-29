В Естонії поклали відповідальність за підпал будівлі оборонної компанії Milrem у серпні на спецслужби РФ

Підпал будівлі оборонно-промислової компанії Milrem Robotics у Таллінні, що стався в серпні, був диверсійним актом, замовленим російськими спецслужбами, заявили в естонських органах влади, повідомляє Естонська громадська телерадіомовна компанія (ERR).

За словами прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала, кримінальне розслідування щодо обставин підпалу триває, однак зібрана на цей момент інформація також вказує на його замовний характер. Міхал також наголосив, що цей диверсійний акт є частиною ширшої кампанії РФ в Європі, метою якої є залякування та примушення до скорочення підтримки України й тиску на Росію. Водночас Естонія посилює готовність та внутрішню безпеку для протидії таким діям.

"Сьогодні ми можемо з повною впевненістю сказати, що підпал Milrem, який стався в Естонії в ніч на 15 серпня, був диверсійним актом, замовленим спецслужбами Російської Федерації. До такого висновку Департамент поліції безпеки дійшов після ретельної оцінки зібраної інформації", – сказав він.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що у вівторок Міністерство закордонних справ викликає тимчасового повіреного у справах РФ.

Підозрюваних у безпосередньому скоєнні підпалу затримано та взято під варту. 17 серпня в Латвії затримали двох громадян країни, яких підозрювали у причетності до підпалу, а 18 серпня – третього. Під час обшуків об'єктів, пов'язаних із цими особами, було вилучено носії даних та предмети, які могли бути використані для підпалу. 17-18 вересня Латвія передала трьох підозрюваних Естонії.

Департамент поліції безпеки Естонії (КАПО), служба внутрішньої безпеки країни, у заяві, оприлюдненій у соціальній мережі X, зазначив, що вважає підпал Milrem навмисним і заздалегідь спланованим актом, здійсненим на замовлення російських спецслужб. КАПО повідомив, що спосіб здійснення нападу відповідає іншим актам диверсій у Європі, вчиненим за дорученням Росії. У відомстві заявили, що вважають безпосередньо відповідальною за напад Російську Федерацію.

За даними КАПО, його висновки ґрунтуються на аналізі розвідувальної інформації та співпраці з естонськими й міжнародними партнерами. У відомстві також зазначили, що від початку повномасштабної війни РФ проти України підприємства оборонної промисловості, зокрема ті, що займаються технологіями безпілотників, а також організації, які підтримують Україну, неодноразово ставали мішенями російських спецслужб.

За словами генерального директора КАПО Марго Паллоcона, загроза провокацій та спроб диверсій, що походять із Росії, зберігається: "Російські спецслужби продовжують спроби вербування та впливу в Європі, зокрема для здійснення диверсій. Підвищеній небезпеці піддаються організації та оборонно-промислові компанії, які роблять внесок у підтримку України. Департамент поліції безпеки рекомендує їм посилити заходи фізичної та кібербезпеки".

За даними КАПО, від початку повномасштабної війни Росії проти України відомство та його партнери виявили й затримали понад 20 осіб, причетних до силових акцій, здійснених на замовлення російських спецслужб.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про підтримку Естонії у зв'язку з висновками щодо підпалу: "Заява Естонії про те, що Росія організувала підпал оборонної компанії, є надзвичайно серйозною. Швеція повністю підтримує Естонію, і я перебуваю у тісному контакті з прем'єр-міністром Крістен Міхал", – написав він у дописі, поширеному в соціальній мережі Х у вівторок.

"Ця серія нападів спрямована проти Європи в цілому. Їхня мета – послабити нашу підтримку України та залякати нас. Це не спрацює. Разом ми посилимо підтримку України та вживатимемо подальших заходів проти Росії, продовжуючи водночас зміцнювати нашу готовність та стійкість", – наголосив Крістерссон.

Як зазначається, в ніч на 15 серпня в Таллінні, у районі Ласнамяе, на вулиці Бетоні сталася пожежа в будівлі, якою користувалася Milrem Robotics. Пожежу швидко взяли під контроль, життю людей нічого не загрожувало.

Milrem Robotics у співпраці з країнами Європейського Союзу постачає Україні безпілотні наземні транспортні засоби THeMIS.