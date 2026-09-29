Голосування за склад Ради громадського контролю при АРМА триватиме до ранку 2 жовтня

Рейтингове голосування за склад Ради громадського контролю при Національнеому агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перенесли на один день, воно розпочалося 29 вересня о 9:00 та триватиме до 9:00 2 жовтня, повідомляється на сайті відомства.

В АРМА нагадали, що до складу Ради увійдуть 9 кандидатів, які наберуть найбільшу кількість голосів. Взяти участь у голосуванні можна на сайті агенства.

Результати голосування АРМА оприлюднить на офіційному вебсайті протягом доби після його завершення.

Взяти участь можуть громадяни, які проживають на території України. Кожен учасник матиме можливість проголосувати один раз, обравши максимум дев’ять кандидатів. До складу дорадчого органу увійдуть дев’ять претендентів, які наберуть найбільшу кількість голосів, а результати буде оприлюднено на офіційному вебсайті агентства протягом доби після завершення голосування.

Як повідомлялося, раніше АРМА зупинило аналогічне інтернет-голосування, яке мало відбутися з 10 по 12 серпня 2026 року, через техзбій під час його проведення. Тоді відомство ухвалило рішення припинити процес для збереження довіри та забезпечення прозорості процедури.

Пізніше була оголошена нова дата початку голосування - 28 вересня. Проте, через обстріли рф, внаслідок яких було пошкоджено техобладання, його було перенесено на добу - на ранок 29 вересня.

Загалом для участі в конкурсі документи подали 31 кандидаті, висунутих 17 громадськими об'єднаннями у сферах протидії корупції, реформування кримінальної юстиції, захисту бізнесу, економічної безпеки, підтримки ветеранів та розвитку демократичних інституцій. До участі в рейтинговому голосування допущені 27 кандидатів.

Рада громадського контролю — дорадчий орган, який забезпечує участь громадськості у роботі АРМА.