Порошенко закликав ЄС терміново наростити виробництво сучасного озброєння

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу на Політичній асамблеї Європейської народної партії (ЄНП) у Тулузі закликав європейських партнерів терміново масштабувати виробництво сучасних видів озброєнь для протидії російській агресії.

"Україна сьогодні не просто захисна стіна для Європи. Вона виграє час для відновлення оборонної промисловості та переведення економіки на військові рейки. Будь ласка, не марнуйте цей час. Ціну за нього українці платять своїми життями", - цитує Порошенка пресслужба політсили.

За його словами, Росія зберігає перевагу за обсягами військового виробництва та продовжує нарощувати випуск ударних безпілотників і ракет.

Порошенко наголосив, що перемога у війні залежить не лише від технологічної переваги, а й від здатності масштабувати виробництво озброєнь.

"Щоб перемогти Росію, нам недостатньо просто вижити. Ми повинні перевершити її у виробництві. І це завдання не лише України. Це завдання всієї Європи", - заявив він.

Політик також закликав до посилення європейської та трансатлантичної єдності, збільшення санкційного тиску на РФ і створення спільної оборонно-промислової бази за участю США, Європи та України.

Також лідер "Євросолідарності" наголосив на важливості зміцнення внутрішньої стійкості України через збереження демократії, верховенства права та продовження реформ під час війни.

"Демократія під час війни - це не розкіш. Це джерело нашої сили. Реформи та боротьба з корупцією є важливими складовими стійкості держави у війні на виснаження", - зазначив він.

Крім того, Порошенко висловився за прискорення євроінтеграції України та наголосив, що умовою досягнення справедливого і тривалого миру має стати всеосяжне та безумовне припинення вогню.

Європейська народна партія є найбільшим політичним об'єднанням Європейського Союзу та об'єднує партії і партнерські організації з 43 країн. Партія "Європейська солідарність" має статус асоційованого члена ЄНП.