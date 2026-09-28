"Євросолідарність" ініціює засідання погоджувальної ради ВР через повітряний терор РФ – Геращенко

Фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді закликає терміново зібрати закрите засідання погоджувальної ради, а також засідання парламенту через безперервний повітряний терор держави-агресора.

"Європейська Солідарність вимагає негайного скликання закритої погоджувальної і засідання ВР з одним питанням – забезпечення ППО і ЗСУ, ситуація з укриттями. Звіт про виробництво власних ракет і антишахедних систем, які влада безкінечно анонсувала. Що з системою зв'язку і його захистом? Ці питання… вже сьогодні поставимо керівництву ВР вимогу закритої зустрічі з військовими і секретарем РНБО", – написала співголова фракції Ірина Геращенко у Facebook в понеділок.

За її словами, удари по Києву свідчать, наскільки столиця та інші українські міста не захищені від реактивних дронів, тоді як окупанти "швидко модернізують знаряддя вбивства і нарощують їх виробництво".

Геращенко також закликала президента України Володимира Зеленського зустрітися з керівництвом парламентських фракцій.

Пізніше вона додала, що "ескалація відбувається на тлі чисельних самітів, заяв про пекельні помсти і мільйони дронів, на які з бюджету виділили мільярди". "Так, вбивають українців російські окупаційні війська. Так, світ недостатньо реагує на злочини (а на тлі корупційних скандалів влади підтримка ще більше згортається). Але прийшов час і в української влади запитати – де наші новітні розробки, як далекобійні ракети, що мають бити по російському ВПК, так і системи антишахедного захисту. Де результат ваших безпекових угод і самітів миру?", – написала Геращенко.

Також парламентарка зазначила, що маржа прибутку в сфері оборони в країнах НАТО складає 8%, тоді як в Україні – більше 20%, попри велику кількість імпортних комплектуючих. "Чи не завелика доходність на тлі знищеної української економіки?... Чи не час переглянути норми і впровадити стандарти країн НАТО у взаєминах держави і зброярів, особливо враховуючи, скільки мільярдів йде з бюджету на цю сферу?", – написала Геращенко.

Як повідомлялося, внаслідок удару БпЛА по будівлі Національної академії наук в понеділок почалася пожежа на верхніх поверхах. ДСНС повідомила про одного загиблого та шістьох постраждалих. Зеленський повідомив, що серед постраждалих троє дітей. За інформацією ЗМІ, загиблою виявилася помічниця ексголови РНБО Володимира Горбуліна, сам він серед постраждалих. Пресслужба уповноваженого із захисту державної мови повідомляла, що внаслідок російського удару по будівлі НАН загинуло двоє академіків, ще з кількома немає зв'язку. Посол України у Великій Британії Валерій Залужний повідомив про загибель кількох людей у будівлі НАН внаслідок удару.

Кількість постраждалих внаслідок удару російських окупантів по медичному центру "Добробут" в Голосіївському районі, за даними ДСНС, сягнула восьми.

Пресслужба поліції Києва повідомила, що загальна кількість постраждалих унаслідок атаки російських військ безпілотниками на Київ зросла до 21, загинула одна людина.