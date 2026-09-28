Глава МЗС Швеції засудила російський удар дроном по авто журналістів у Слов'янську

Міністр закордонних справ Швеції Марія Стенергард засудила російський удар дроном по автомобілю в Слов'янську (Донецька обл.), яким пересувалися шведський та іспанський журналісти.

"Шокована повідомленням про російський удар дроном по автомобілю в Слов'янську, в якому подорожували шведський та іспанський журналісти. Посольство Швеції в Києві зв'язалося зі шведським журналістом, і, на щастя, повідомляється, що журналісти не постраждали. Росія повинна дотримуватися міжнародного гуманітарного права", – написала Стенергард в Х у понеділок.

Міністр наголосила, що журналісти не є і ніколи не повинні бути мішенню.

Як повідомлялося раніше, 24 вересня російський FPV-дрон атакував автомобіль, яким користувалися шведський журналіст і письменник Мустафа Кан та іспанський фотожурналіст Дієго Еррера. Під час удару медійники перебували в будівлі поряд, тому не постраждали. Автомобіль, позначений як транспорт засобів масової інформації, згорів разом з камерами, ноутбуками та засобами захисту.