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Глава МЗС Швеції засудила російський удар дроном по авто журналістів у Слов'янську

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Глава МЗС Швеції засудила російський удар дроном по авто журналістів у Слов'янську
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ Швеції Марія Стенергард засудила російський удар дроном по автомобілю в Слов'янську (Донецька обл.), яким пересувалися шведський та іспанський журналісти.

"Шокована повідомленням про російський удар дроном по автомобілю в Слов'янську, в якому подорожували шведський та іспанський журналісти. Посольство Швеції в Києві зв'язалося зі шведським журналістом, і, на щастя, повідомляється, що журналісти не постраждали. Росія повинна дотримуватися міжнародного гуманітарного права", – написала Стенергард в Х у понеділок.

Міністр наголосила, що журналісти не є і ніколи не повинні бути мішенню.

Як повідомлялося раніше, 24 вересня російський FPV-дрон атакував автомобіль, яким користувалися шведський журналіст і письменник Мустафа Кан та іспанський фотожурналіст Дієго Еррера. Під час удару медійники перебували в будівлі поряд, тому не постраждали. Автомобіль, позначений як транспорт засобів масової інформації, згорів разом з камерами, ноутбуками та засобами захисту.

Автор

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
#швеція #журналісти #словянськ
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