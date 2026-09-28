МЗС Південної Кореї викликало посла України через заяви щодо полонених з КНДР

Міністерство закордонних справ Південної Кореї викликало виконувача обов'язків посла України Андрія Вешкіна після того, як Київ оприлюднив інформацію про передання двох північнокорейських полонених.

"Перший заступник міністра закордонних справ Пак Юн-Чжу донесла до Вешкіна жорстку позицію Сеула з цього питання", – цитує заяву відомства агентство Yonhap.

Минулого тижня під час виступу на Генеральній асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Південній Кореї двох північнокорейських військовослужбовців, взятих у полон минулого року.

Після цього південнокорейська сторона заявила, що передача мала відбутися конфіденційно задля безпеки військовополонених та їхніх родин. За твердженням Сеула, Україна погодилася не розголошувати інформацію про передачу.

Згодом українські ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента повідомили, що українська сторона заперечує існування угоди про конфіденційність із Сеулом.

Південнокорейська адміністрація заявила, що таке заперечення "серйозно підриває" взаємну довіру та завдає шкоди дружнім відносинам між країнами.

За словами Сона, український уряд сам наполягав на конфіденційності передачі, побоюючись внутрішньої критики через втрату можливості обміняти північнокорейських військовополонених на українських військовополонених. Сеул, за його словами, погодився на конфіденційність з огляду на безпеку військовополонених та їхніх родин, а також дипломатичні й безпекові питання.

Водночас представник адміністрації президента Південної Кореї заявив, що Зеленський оприлюднив інформацію про передачу без попередніх пояснень чи консультацій, попри, за твердженням Сеула, наявність взаємної домовленості.