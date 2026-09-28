Сибіга закликав ЮНЕСКО позбавити РФ права голосу та бути обраною до органів організації через удар по НАН України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ЮНЕСКО позбавити Росію права голосу та права бути обраною до керівних і робочих органів організації через російський удар по будівлі Національної академії наук України в центрі Києва, внаслідок якого загинули троє людей, серед них двоє академіків, ще троє людей зазнали поранень.

"Ми також закликаємо @UNESCO – організацію, яка, серед іншого, присвячена захисту науки та наукової спільноти, – позбавити державу-агресора права голосу, права голосувати та права бути обраною до будь-яких керівних чи робочих органів", – написав Сибіга в дописі, поширеному в соціальній мережі X.

За його словами, Росія завдала удару по будівлі НАН України серед білого дня в центрі Києва: "Цинізму Росії немає меж. Наукова установа, заповнена людьми посеред робочого дня, стала черговою мішенню її терору".

Сибіга зазначив, що Росія "навмисно розширює межі того, що, на її думку, світ готовий терпіти", а кожен напад, який залишається без рішучої відповіді, за його словами, "лише підбадьорює до наступного".

Міністр наголосив, що Україна потребує більше ракет-перехоплювачів для захисту міст, жорсткіших санкцій для позбавлення Росії ресурсів для війни та сильнішого тиску на тих, хто допомагає Москві підтримувати її "машину смерті".

"Росія має усвідомити, що кожен напад має наслідки. Ціна нападу на українських цивільних громадян має стати нестерпною для агресора", – наголосив Сибіга.