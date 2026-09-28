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Стефанчук анонсував зустріч у парламенті з воєнним керівництвом щодо військової реформи

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Стефанчук анонсував зустріч у парламенті з воєнним керівництвом щодо військової реформи

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував зустріч у парламенті з воєнним керівництвом щодо військової реформи.

"Я думаю, що найближчим часом у нас буде дискусія у парламенті, на яку ми запросимо міністра оборони (Євгенія Хмару – ІФ-У), головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, а також інших колег, і це буде основним питанням. Як вони бачать розвиток цієї війни. Має бути план закінчення цієї війни", – сказав Стефанчук під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету ім. Тараса Шевченка в межах всеукраїнського туру "Парламентський діалог: зустріч з головою Верховної Ради", відповідаючи на запитання щодо термінів військової служби у понеділок.

За його словами, він чекає конкретних пропозицій від воєнного керівництва. Стефанчук підкреслив, що професіонали мають запропонувати своє бачення розв'язання проблеми, а юристи повинні знайти механізм бездоганної реалізації цього рішення.

Як повідомлялося, Стефанчук за тиждень "Парламентського діалогу" зустрівся з університетською спільнотою у п'яти містах України та обговорив, зокрема, роботу над новим Цивільним кодексом.

#війна #рада #спікер
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