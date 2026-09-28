Міністри оборони країн ЄС обговорювали фінансування оборонних витрат України – Каллас

На засіданні Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони, що відбулося в Брюсселі, порушувалися питання, пов'язані з фінансуванням України, повідомила у понеділок Верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

"Сьогодні багато хто закликав до дострокового виділення частини коштів із кредитного пакету в EUR90 млрд, запланованого на 2027 рік. Україна також може отримати до EUR20 млрд з решти коштів ініціативи щодо гарантування безпеки та оборони (Safe Defense Initiative), призначених для підготовки кадрів", – заявила голова європейської дипломатії на пресконференції після міністерської наради.

Вона також нагадала, що минулого тижня країни Євросоюзу узгодили розподіл коштів для України з Європейського фонду миру.

"Держави-члени ЄС узгодили порядок розподілу для України коштів Європейського фонду миру в розмірі EUR 6,6 млрд. Цей фонд став одним із ключових інструментів надання допомоги з боку ЄС", – сказала голова дипломатії Євросоюзу.

"Раніше цього року я запропонувала профінансувати модернізацію двох навчальних центрів в Україні, і я хочу подякувати Нідерландам за внесок, про який було оголошено сьогодні. Завдяки цій підтримці – а також допомозі з боку Німеччини, Ірландії, Данії та Люксембургу – ми тепер можемо рухатися вперед у роботі над цими навчальними центрами", – додала Каллас.

Вона наголосила, що "Європі потрібні рішучі зміни щодо масштабів і темпів інвестицій в оборону, розвитку військового потенціалу, впровадження інновацій та нарощування промислових потужностей", щоб досягти цілей, намічених на 2030р.

Каллас оголосила, що на наступному етапі вона має намір обговорити із державами-членами питання поповнення Європейського фонду миру новими коштами.