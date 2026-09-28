Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Країни ЄС не досягли згоди щодо виділення Україні додаткових партій зенітних ракет – Каллас

1 хв читати
Додати як джерело
Країни ЄС не досягли згоди щодо виділення Україні додаткових партій зенітних ракет – Каллас

Міністри оборони країн Європейського Союзу в понеділок не взяли на себе нових зобов'язань щодо надання Україні ракет-перехоплювачів, заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

"Що стосується перехоплювачів, то, на жаль, сьогодні не було нових зобов'язань щодо їх надання", – сказала вона журналістам після засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

Водночас Каллас зазначила, що EUR1 млрд з Європейського фонду миру (EPF) піде на спільні закупівлі для Києва, а ще певну суму коштів спрямують на навчання українських військових.

Раніше в понеділок Каллас закликала держави Євросоюзу передавати Україні зі своїх арсеналів ракети-перехоплювачі. "Потім арсенали поповнять ракети-перехоплювачі, що виробляються для зенітних ракетних комплексів Patriot", – сказала вона журналістам перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

#перехоплювачі #єс #ситуація #defence
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про ухвалення в США законопроєкту сенатора Грема: Він разом з іншими кроками може зупинити цю війну

Зеленський про ухвалення в США законопроєкту сенатора Грема: Він разом з іншими кроками може зупинити цю війну

Президент України Володимир Зеленський подякував американським конгресменам за ухвалення законопроєкту покійного сенатора США Ліндсі Грема про санкці…

Читати