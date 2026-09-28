ЄС розширив санкції проти причетних до депортації українських дітей

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи щодо ще 10 фізичних та 17 юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Про це повідомляє пресслужба Ради.

"До переліку юридичних осіб, включених сьогодні до списку, входять Комітет з туризму міста Москви та дві російські компанії, що надають послуги у сфері дитячого відпочинку, туризму та розваг і займаються організацією заходів, присвячених російській історії, вшануванню пам'яті про війну та військово-патріотичному вихованню. Дитячі табори та спортивні центри в Росії та на тимчасово окупованих територіях України також були включені до списку через їхню роль у культурній реорієнтації, пропагандистському вихованні та військово-патріотичних заходах, спрямованих на інтеграцію дітей у рамки російської ідентичності", – йдеться у повідомленні.

Крім того, до переліку увійшов Міжнародний дитячий табір "Сондовон" – державна установа в Північній Кореї, яка бере участь в організованих програмах що передбачають перевезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України у координації з Російською Федерацією з метою поширення проросійських наративів.

"До сьогоднішнього списку також включено президента Республіки Татарстан Рустама Мінніханова за сприяння незаконній депортації українських дітей до таборів, розташованих у його регіоні, міністра та заступників міністра освіти і науки окремих окупованих територій, міністра спорту та туризму самопроголошеної Донецької Народної Республіки, а також керівників дитячих таборів і шкіл за сприяння ідеологічній індоктринації", – зазначається в повідомленні.

Особи, включені до списку, підпадають під заморожування активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси. На фізичних осіб додатково накладається заборона на в'їзд, яка забороняє їм в'їжджати на територію ЄС або проїжджати транзитом через неї.