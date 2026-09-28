Стефанчук не виключає найближчим часом візиту до Угорщини або візиту угорської спікерки до України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не відкидає можливості найближчим часом зустрічі з угорською колегою Агнеш Форштоффер в Угорщині або в Україні.

"У мене є офіційне запрошення від пані спікерки, яке ми зараз опрацьовуємо, тому що візит не може бути просто для того, щоб був візит. Там повинні бути вирішені конкретні питання, які стануть результатом цього візиту. Коли ми наберемо ту критичну масу питань, які ми можемо обговорити (деякі з них я вже озвучив), я готовий запросити пані спікерку приїхати чи то в Берегове, чи в інше місто в Україні, де проживають національні меншини, і запитати, які в них є проблеми, проговорити з ними і вже на основі цього, а не на основі міфів, будувати наш міжпарламентський діалог… Я думаю, що, можливо, найближчим часом ми вже організуємо якийсь візит: чи ми туди, чи спікерка парламенту Угорщини до України", – сказав Стефанчук журналістам у понеділок, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Він підкреслив, що саме парламенти повинні відіграти важливу роль у нормалізації відносин між Україною та Угорщиною.

"Ані угорці нам не вороги, ані українці не вороги угорцям. Ми разом – народи, які мають велику історію, але ми повинні думати про майбутнє між нашими народами, і це для нас є пріоритетом", – зазначив Стефанчук.