Президент Сербії Вучич подав у відставку та передав повноваження Ані Брнабич

У Сербії відбулася офіційна передача повноважень глави держави. Діючий президент Александар Вучич у приміщенні Президентства офіційно передав обов'язки спікерці Народної скупщини Ані Брнабич, повідомляє РТС.

Відповідно до протоколу передачі владних повноважень, Брнабич виконуватиме обов'язки президента до проведення нових виборів, запланованих на кінець грудня. Згідно з конституцією країни, термін її перебування на посаді виконувачки обов'язків не може перевищувати 90 днів.

Під час передачі повноважень Ана Брнабіч зазначила, що для неї велика честь отримати цю посаду.

"Для мене велика честь отримати ці обов'язки від такої людини та мати можливість обіймати цю посаду до обрання нового президента. Щодо Олександра Вучича, то я знаю, що він розпочинає нову боротьбу, і бажаю йому успіху. Я обійматиму цю посаду до обрання президента Республіки Сербії", – наголосила Брнабіч.

Рішення про відставку Александар Вучич ухвалив для того, щоб взяти участь у майбутніх парламентських виборах у статусі звичайного громадянина. Під час передачі посади він зазначив, що виконував свої обов'язки чесно та віддано.

Перед завершенням каденції Вучич також підписав рішення про помилування та амністію для 49 осіб, серед яких – учасники інцидентів під час вуличних блокувань та члени так званої "новосадської групи".

Вибори нового глави держави має офіційно призначити голова парламенту, а саме голосування повинно відбутися в часовому проміжку від 30 до 60 днів із моменту їх оголошення.

Джерело: https://www.rts.rs/vesti/politika/6049992/aleksandar-vucic-predao-duznost-ana-brnabic.html