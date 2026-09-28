Сеул заявив про порушення Україною домовленості щодо конфіденційності передачі двох військовополонених із КНДР

Адміністрація президента Південної Кореї заявила, що Україна порушила домовленість про нерозголошення інформації щодо передачі Сеулу двох військовополонених із КНДР, та висловила "рішучий жаль" з цього приводу.

"Адміністрація президента висловлює рішучий жаль з приводу одностороннього розголошення Україною інформації (про передачу) та її подальшої неправдивої заяви про те, що домовленості про нерозголошення не існувало", – повідомляє південнокорейська газета The Korea Herald.

Заяву зробив старший секретар президента Південної Кореї зі зв'язків із громадськістю Сон Гі Хон. За його словами, Сеул розглядає можливість вжиття додаткових заходів щодо цього питання, якщо виникне така потреба.

Минулого тижня під час виступу на Генеральній асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Південній Кореї двох північнокорейських військовослужбовців, взятих у полон минулого року.

Після цього південнокорейська сторона заявила, що передача мала відбутися конфіденційно задля безпеки військовополонених та їхніх родин. За твердженням Сеула, Україна погодилася не розголошувати інформацію про передачу.

Згодом українські ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента повідомили, що українська сторона заперечує існування угоди про конфіденційність із Сеулом.

Південнокорейська адміністрація заявила, що таке заперечення "серйозно підриває" взаємну довіру та завдає шкоди дружнім відносинам між країнами.

За словами Сона, український уряд сам наполягав на конфіденційності передачі, побоюючись внутрішньої критики через втрату можливості обміняти північнокорейських військовополонених на українських військовополонених. Сеул, за його словами, погодився на конфіденційність з огляду на безпеку військовополонених та їхніх родин, а також дипломатичні й безпекові питання.

Водночас представник адміністрації президента Південної Кореї заявив, що Володимир Зеленський оприлюднив інформацію про передачу без попередніх пояснень чи консультацій, попри, за твердженням Сеула, наявність взаємної домовленості.