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КНР, Індія, Бразилія та Південна Африка можуть допомогти миру, їх сильної позиції не вистачає – Зеленський

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КНР, Індія, Бразилія та Південна Африка можуть допомогти миру, їх сильної позиції не вистачає – Зеленський
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Російські окупанти випустили цього тижня понад 2,2 тис. ударних дронів, близько 1650 авіаційних бомб і 38 ракет різних типів, значною мірою балістичних, повідомив президент України Володимир Зеленький.

"Цієї ночі, на жаль, є загиблі від російських ударів. У Запорізькій області внаслідок обстрілів загинули троє людей. У Києві через влучання дрона загинув чоловік. Мої співчуття рідним та близьким… Під ударами цієї ночі були житлові будинки, енергетика та інша цивільна інфраструктура Одещини, Харківщини, Сумщини, Миколаївщини, Херсонщини, Полтавщини, Житомирщини та Київщини. Уранці росіяни двічі вдарили по дата-центру в Києві. Три людини постраждали внаслідок першого удару, і серед них двоє дітей", – написав Зеленський в Телеграм у неділю.

Він зазначив, що низка країн, зокрема, Індія, КНР та країни Глобального півдня, можуть тиснути на РФ задля припинення війни, але їх сильної позиції не вистачає.

"Постійно працюємо з європейцями, Америкою, Канадою, Японією, Австралією та іншими партнерами заради зміцнення нашого захисту та реальної дипломатії. Але, на жаль, не вистачає послідовно сильної позиції Китаю та Індії, Бразилії та Південної Африки, країн "двадцятки" та Глобального Півдня. Фактично кожна із цих країн має вплив на Росію і може допомогти миру стати реальністю. Побудувати гарантовану гідну безпеку тут, в Україні, означає додати безпеці та стабільності глобально. Я дякую всім, хто не залишається осторонь та допомагає Україні", – наголосив Зеленський.

#перемовини #президент #обстріли
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