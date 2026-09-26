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Вадефуль: Участь Путіна у саміті G20 може стати початком серйозних переговорів щодо війни в Україні

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Вадефуль: Участь Путіна у саміті G20 може стати початком серйозних переговорів щодо війни в Україні
Фото: https://www.facebook.com/UkraineMFA

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що запрошення очільника Кремля Володимира Путіна на саміт G20 у грудні може створити можливість для початку серйозних переговорів щодо припинення війни РФ проти України, повідомляє Politico .

Вадефуль під час пресконференції з міністром закордонних справ Канади Анітою Ананд в Оттаві заявив, що запрошення може стати перевіркою готовності Путіна до переговорів.

"Запрошення справді стане перевіркою, зокрема й для Володимира Путіна, щодо готовності вести переговори. Тож такими можливостями потрібно було б скористатися…Ми неодноразово закликали російський уряд і Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. І якщо така можливість з'явиться, то, можливо, це принаймні стане початком серйозних переговорів", – сказав глава МЗС Німеччини.

За його словами, передумовою для змістовної розмови має бути припинення вогню на час переговорів.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що вважає саміт G20 потенційною можливістю для проведення тристоронньої зустрічі України, США та Росії з реальним результатом.

 

#g20 #війна #переговори #рф
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