Трамп сподівається на угоду між Зеленським і Путіним ще до настання суворої зими

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на укладення угоди між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Володимиром Путіним ще до настання суворої зими.

"Але знаєте, чого я від нього (Зеленського – ІФ-У) хочу? Щоб він уклав угоду. Я хочу, щоб він домовився з Путіним, і хочу, щоб Путін домовився з ним", – сказав Трамп під час спілкування з журналістами.

На запитання журналіста щодо ракет Patriot Трамп зазначив, що багато спілкувався із Зеленським, однак конкретної відповіді на запитання не дав.

"Я багато з ним спілкувався; процес іде, Путін теж діє, і одного дня – сподіваюся, у недалекому майбутньому, можливо, ще до настання суворої зими, – вони укладуть угоду", – наголосив Трамп.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що під час зустрічі у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН президент США Дональд Трамп повідомив, що Україна отримає ліцензії на виробництво ракет Patriot.

"Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що "так, я прийняв остаточне рішення – ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає", – сказав тоді президент.