Трамп ініціює переговори щодо контролю над озброєннями між США, Росією та Китаєм –Білий дім

Президент США Дональд Трамп виступив за проведення тристоронніх переговорів щодо контролю над озброєннями між США, Росією та Китаєм,

"Президент США виступив за проведення тристоронніх переговорів щодо контролю над озброєннями між США, Росією та Китаєм", – йдеться у повідомленні Білого дому за підсумками візиту Сі Цзіньпіна на офіційному сайті.

Також лідери США та Китаю обговорили питання щодо Росії, Північної Кореї та Ірану. Вони заявили, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, а жодна країна чи організація не повинна мати можливості стягувати плату за прохід міжнародними водними шляхами.

США та Китай також домовилися підтримувати одне одного під час головування в G20 та АТЕС. Обидва лідери мають намір відвідати відповідні саміти один одного.

Крім того, сторони домовилися використовувати термін "суперінтелект" замість "штучного інтелекту" для опису нових технологій і започаткували американо-китайський діалог з цієї теми. Наступний раунд має відбутися до листопада 2026 року.

Повідомляється також, що Трамп закликав Сі збільшити виробництво нафтопродуктів для стабілізації світових поставок.