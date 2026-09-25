Угорщина в майбутньому може приєднатись до С8 – МЗС

Угорщина та Україна владнали дипломатичні непорозуміння, які виникли протягом останніх днів, повідомила міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан в інтерв'ю Index.

"Під час тижня ООН я неодноразово зустрічалася з міністром закордонних справ України, і нам вдалося врегулювати та обговорити непорозуміння щодо "Карпатської вісімки", – повідомила міністр.

Орбан додала, що поки громадськість дізнавалася лише про події, що відбувалися в соціальних мережах, за лаштунками відбувалося кілька переговорів між Угорщиною та Україною; так, наприклад, вона щодня підтримує зв'язок із заступником прем'єр-міністра України, який одночасно є міністром у справах ЄС, оскільки саме він курує законопроект, що на підставі червневої двосторонньої угоди покликаний врегулювати права угорської меншини на Закарпатті в галузі освіти та винести його на розгляд українського парламенту.

Вона наголосила, що найпізніше в жовтні можна очікувати позитивних змін у сфері прав угорської меншини, адже саме тоді законопроект буде винесено на розгляд українського парламенту.

Орбан також не виключила можливості того, що в майбутньому Угорщина також стане членом "Карпатської вісімки", оскільки "ми з радістю беремо участь у будь-якій регіональній та двосторонній співпраці, яка відповідає інтересам Угорщини". Вона додала, що для цього необхідний попередній діалог та відповідна підготовка.

Відповідаючи на запитання Index, міністр підтвердила як позицію уряду слова прем'єр-міністра Петера Мадяра про те, що на території Угорщини не буде стратегічних потужностей для зберігання палива та нафтопродуктів для України, незважаючи на те, що Mol і "Нафтогаз" підписали меморандум про спільну підготовку та можливу реалізацію такого проєкту.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не є членом ініційованого Україною формату "Карпатської вісімки", спрямованого на посилення співпраці між країнами Карпатського регіону.

За його словами, Будапешт отримав від України запрошення приєднатися до формату "Карпатської вісімки", але не прийняв його і мав на це причини. "Нас запросили, і ми з поважних причин не поїхали", – зазначив Мадяр, наголосивши, що Угорщина "в цьому не бере участі". Він не пояснив, в чому полягали причини відмови від участі у форматі.

Згодом у понеділок Мадяр в угорському парламенті також сказав, що в Угорщині не буде побудовано жодного українського нафтосховища, доки при владі перебуває уряд "Тіси".

У свою чергу голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна здивована безпідставно конфронтаційними заявами Мадяра. За його словами, Карпатська інтеграційна ініціатива спрямована на розвиток усього регіону, сприяючи добробуту, взаємозв'язку та реалізації взаємовигідних проєктів у восьми карпатських країнах. При цьому причини категоричної відмови Угорщини залишаються невідомими, зазначив глава МЗС.

Глава українського МЗС також заявив, що останні заяви з Будапешта залишають Україну спантеличеною: "Складається враження, що, хоча Віктор Орбан пішов, його політика блокування та ізоляціонізму продовжує процвітати".

За його словами, "орбанізм у минулому не приніс користі ані Угорщині, ані ширшому регіону – і не принесе користі нікому й надалі".

Водночас Сибіга наголосив, що Україна зберігає готовність до розвитку відносин з Угорщиною.

Перший саміт "Карпатської вісімки" відбувся 21 вересня.