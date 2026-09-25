ЄС узгодив умови виділення Україні EUR6,6 млрд з Європейського фонду миру – Каллас

Країни-члени Європейського Союзу (ЄС) домовилися про умови виділення Україні EUR6,6 млрд з Європейського фонду миру, повідомила очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас.

"Країни-члени ЄС домовилися про умови виділення Україні коштів у розмірі 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру. Це хороша новина для України і погана новина для Росії", – написала вона у соціальній мережі Х у п'ятницю.

За словами Каллас, EUR900 млн призначено для Місії ЄС з надання військової допомоги Україні; EUR1 млрд піде на фінансування нових спільних закупівель обладнання. "А EUR4,7 млрд підуть на відшкодування витрат державам-членам, причому деякі з них уже заявили, що спрямують свою частку на допомогу Україні", – повідомила Каллас.

Глава дипломатії ЄС наголосила, що "гібридні атаки Москви мають на меті залякати Європу, щоб вона скоротила свою підтримку України, Європа ж робить навпаки".

Як повідомлялося, 1 вересня Каллас на неформальному засіданні міністрів оборони країн-членів ЄС заявила, що "ми дійсно докладаємо зусиль для розблокування Європейського фонду миру", призначеного для фінансування військової допомоги Україні. "Якщо це станеться (розблокування Фонду на суму EUR6,6 млрд – ІФ-У) найближчими днями, багато держав-членів вже заявили, що всі кошти, які вони отримують назад, вони нададуть Україні, що також означатиме значне нове фінансування протиповітряної оборони, можливостей, які потрібні Україні", – сказала вона.

Як повідомляє Bloomberg, мова йде про Грецію та Іспанію, на які чинили тиск країни НАТО та ЄС, щоб ті передали Україні ракети-перехоплювачі Patriot. Серед союзників України Іспанія та Греція мають одні з найбільших запасів ракет "Патріот". У обох країнах також є запаси перехоплювачів, термін придатності яких добігає кінця. Союзники особливо зацікавлені саме в ракетах PAC-2 цих країн.

Крім того, Каллас повідомила, що ЄС "проводить інформаційно-просвітницьку роботу з країнами поза Європейським Союзом, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення". "Але, звичайно, це дуже важко. Водночас, звичайно, також триває робота над створенням перехоплювачів ЄС разом з Україною", – додала вона.