У Кремлі заявили про можливість тристоронньої зустрічі України, США та РФ найближчим часом, але конкретики поки що немає

Тристороння зустріч Росії, США та України може відбутися найближчим часом, але конкретики поки що немає, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Як пишуть росЗМІ, журналісти попросили прессекретаря прокоментувати пропозицію США організувати тристоронню зустріч Росії, України та США на технічному рівні в ОАЕ.

"Справді, таке обговорення мало місце (під час останньої телефонної розмови президентів РФ і США). Говорили про те, що найближчим часом така зустріч може відбутися. Це було під час останньої телефонної розмови Путіна і Трампа. Поки більше жодної конкретики я вам надати не можу", – сказав Пєсков журналістам у п'ятницю.

Він також підтвердив зустріч спецпредставника президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирила Дмитрієва з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

"Ні, про результати поки що говорити передчасно. Він продовжує свої контакти з американськими переговорниками і, як і раніше, зосереджується на питаннях потенційної взаємодії у сфері економіки, якої на цей момент немає, але, тим не менш, є розуміння, що це могло б бути вигідним", – сказав Пєсков.