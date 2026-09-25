U4U закликає країни ЄС наслідувати Латвію та запровадити національні санкції проти Усманова і Фрідмана

Глобальна мережа парламентарів "United for Ukraine" (U4U) закликає держави-члени Європейського Союзу наслідувати приклад Латвії та запровадити національні обмежувальні заходи проти російських бізнесменів Алішера Усманова і Михайла Фрідмана, щодо яких ЄС не продовжив санкції.

"Ми схвалюємо принципову позицію Латвійської Республіки та її рішення запровадити національні обмежувальні заходи щодо Усманова і Фрідмана. Закликаємо всі держави-члени, які поділяють наше занепокоєння, без зволікань наслідувати приклад Латвії", – йдеться у заяві членів "United for Ukraine" – голів комітетів із закордонних, європейських справ та питань євроінтеграції національних парламентів, яку передала агентству "Інтерфакс-Україна" голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

У документі зазначається, що виключення цих осіб із санкційного списку викликає серйозні побоювання щодо послідовності, надійності та ефективності політики ЄС у сфері обмежувальних заходів. На думку підписантів, будь-яке рішення про виключення має ґрунтуватися на ретельній індивідуальній оцінці критеріїв включення, доказів, що стали підставою для цього, та обставин, які можуть бути юридично значущими для перегляду.

"Нам невідомо про існування таких обставин у цих двох випадках. Жоден із них (бізнесменів – ІФ-У) не дистанціювався від Кремля і не засудив війну Росії проти України", – наголошується у заяві.

На думку парламентарів, рішення про включення або виключення із санкційних списків мають ухвалюватися виключно на основі чинної правової бази, доказів та встановлених процедур перегляду.

"Такі рішення не повинні ухвалюватися в рамках будь-яких політичних, дипломатичних чи двосторонніх домовленостей, не пов'язаних із сутнісними правовими критеріями для застосування санкцій. Послаблення санкцій в обмін на поступки, не пов'язані з діями Росії, підриває саму логіку цього режиму", – зазначається у зверненні.

Заяву підписали 46 парламентарів із 17 країн – Литви, України, Польщі, Естонії, Фінляндії, Німеччини, Словаччини, Албанії, Чехії, Італії, Данії, Австрії, Болгарії, Швеції, Латвії, Бельгії та Франції – а також дев'ятеро депутатів Європейського парламенту. Серед підписантів – Іванна Климпуш-Цинцадзе та голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко ("Слуга народу").

Як повідомлялося, Європейський Союз не продовжив санкції щодо Усманова і Фрідмана. Відповідне рішення опубліковано 22 вересня в Офіційному журналі ЄС.