Зеленський очікує від США результатів розмови Трампа із Сі щодо впливу на Путіна

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поки не отримав від американської сторони результату розмови президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо можливого впливу на Володимира Путіна для завершення війни.

"Зустріч Трампа і Сі відбулася. Перед цією зустріччю у мене була зустріч в Нью-Йорку з президентом США. Безумовно, я піднімав це питання і просив особисто президента Трампа підняти це питання і зробити все, щоб лідер Китаю повпливав на Путіна щодо завершення війни. Фідбек я ще не отримував від американської команди, розраховую, що отримую результат цієї частини їх бесіди", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.