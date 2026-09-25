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Зеленський очікує від США результатів розмови Трампа із Сі щодо впливу на Путіна

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Зеленський очікує від США результатів розмови Трампа із Сі щодо впливу на Путіна
Фото: https://www.bloomberg.com

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що поки не отримав від американської сторони результату розмови президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном щодо можливого впливу на Володимира Путіна для завершення війни.

"Зустріч Трампа і Сі відбулася. Перед цією зустріччю у мене була зустріч в Нью-Йорку з президентом США. Безумовно, я піднімав це питання і просив особисто президента Трампа підняти це питання і зробити все, щоб лідер Китаю повпливав на Путіна щодо завершення війни. Фідбек я ще не отримував від американської команди, розраховую, що отримую результат цієї частини їх бесіди", – сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.

#сша #китай #зеленський
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