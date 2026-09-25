Спецпредставник Путіна Дмитрієв зустрівся з Віткоффом і Кушнером у Нью-Йорку – ЗМІ

У Нью-Йорку в четвер відбулася зустріч спеціального представника очільника Кремля Володимира Путіна Кирила Дмитрієва з посланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, повідомляє CNN із посиланням на джерела, обізнані з перебігом зустрічі.

За інформацією співрозмовників телеканалу, сторони обговорили співпрацю між США та РФ, а також мирне врегулювання війни в Україні.

"Джерела повідомили, що Дмитрієв перебував у Нью-Йорку з метою продовження миротворчих зусиль та діалогу між Росією та США після зустрічі президента Росії Володимира Путіна з американськими посланцями на початку цього місяця", – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, агентство Reuters інформувало, що візит Дмитрієва, узгоджений із Путіним, мав відбутися в Нью-Йорку під час сесії Генеральної асамблеї ООН і стати продовженням зустрічі Путіна з представниками США, яка відбулася в Кремлі на початку цього місяця.

За інформацією агентства, метою візиту було підтримання діалогу між Росією та США і "продовження миротворчих зусиль". Одне з джерел агентства також повідомило, що під час переговорів Дмитрієва в Нью-Йорку мали обговорювати економічну співпрацю між Росією та США, енергетичні питання, а також мирне врегулювання ситуації в Україні.