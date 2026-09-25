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РФ до зими буде ескалувати, якщо партнери не посилять санкційний тиск – Зеленський

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РФ до зими буде ескалувати, якщо партнери не посилять санкційний тиск – Зеленський
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Росія до зими буде посилювати ескалацію війни, якщо міжнародні партнери не посилять тиск на неї, зокрема шляхом реалізації санкцій США та посилення санкцій Європейського Союзу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Цими днями Україна відверто поінформувала партнерів під час наших зустрічей: до зими Росія буде тільки ескалувати, якщо не буде тиску. Щоб дипломатія запрацювала, потрібно реалізовувати санкції Америки й посилювати санкції Європи. Наші партнери мають ключі до миру – через силу. Росіяни мають зрозуміти, що пересидіти не вдасться і війну потрібно завершувати", – написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Він також висловив співчуття рідним та близьким 14-річного хлопчика, який загинув через удар російського дрона по житловій багатоповерхівці у Києві.

"Абсолютно звірячий і хворий удар, позбавлений військової логіки", – зазначив президент.

За його словами, загалом від початку доби під атаками були вісім областей. У результаті повторного удару по поштовому терміналу загинула одна людина в Одесі, через обстріли є травмовані на Сумщині та Миколаївщині. Також у Запоріжжі росіяни вдарили по медичній клініці, коли там були люди.

#рф #зеленський #обстріли #санкції_рф
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