Стубб закликав Маска розширити покриття Starlink в Україні для ударів по пускових установках РФ – ЗМІ

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що звернувся до власника SpaceX Ілона Маска із закликом розширити можливості використання супутникового інтернету Starlink у районах розташування російських пускових установок балістичних ракет, щоб Україна могла завдавати по них ударів.

Про це Стубб заявив в інтерв'ю Reuters у Нью-Йорку, де світові лідери зібралися на щорічне засідання Генеральної асамблеї ООН. За його словами, доступ до Starlink у таких районах міг би використовуватися Україною для стратегічних цілей.

"Саме тому … я закликав Ілона Маска надати українцям можливість використовувати Starlink у районах, де розташовані пускові установки балістичних ракет, або на окупованій території України, або в Росії для стратегічних цілей, оскільки це врятувало б життя", – наголосив Стубб.

Президент Фінляндії зазначив, що напередодні зими Україна відчуває гостру нестачу засобів протиповітряної оборони для захисту від російських балістичних ракет.

Говорячи про підготовку України до зими, Стубб назвав три необхідні складові: протиповітряну оборону, енергетичні об'єкти та фінансування: "Одна з них – протиповітряна оборона, і навіть Starlink певною мірою був би хорошим засобом протиповітряної оборони. Друга – енергетичні об'єкти на зиму".

Стубб додав, що Фінляндія працює над зимовим пакетом допомоги Україні, оскільки, на його думку, завершення війни до початку зими не очікується.

Водночас фінський президент позитивно оцінив відновлення в серпні мирних переговорів між Росією та Україною за участю США після візитів американських представників до Москви та Києва.

"Я все ще вважаю, що найпростішим рішенням було б оголосити безумовне припинення вогню, фактично припинити вбивства, як президент Трамп повторив у своїй промові на Генеральній асамблеї ООН", – цитує слова президента агентство.