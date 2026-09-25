Президент Республіки Корея висловив жаль через розголошення Україною передачі двох полонених КНДР

Оприлюднення інформації про передачу Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених викликало жаль у президента Лі Чже Мьона, який заявив, що Сеул і Київ домовлялися не розголошувати деталі цього питання через його чутливість та можливі наслідки.

Про це президент Лі Чже Мьон написав у дописі в соцмережі X, наголосивши, що питання репатріації північнокорейських військовополонених є надзвичайно чутливим і може мати наслідки для дипломатії, національної безпеки та ситуації на Корейському півострові.

"З огляду на численні проблеми, які могло б спричинити розголошення, ми дійшли висновку, що збереження конфіденційності було правильним кроком з усіх точок зору, і досягли згоди щодо цього рішення", – написав Лі.

Він наголосив, що питання репатріації північнокорейських полонених має важливі наслідки для дипломатії, національної безпеки та ситуації на Корейському півострові.

Лі також заявив, що не знає конкретних обставин, які спонукали українську сторону порушити домовленість та оприлюднити інформацію, але висловив у зв'язку з цим глибокий жаль.

Окрім того, південнокорейський президент також відповів на критику з боку опозиційних партій щодо домовленості про конфіденційність. Він заявив, що розголошення інформації про передачу могло б поставити під загрозу людські життя та національну безпеку, а рішення зберігати її в таємниці було ухвалене з урахуванням можливих наслідків.

У свою чергу видання The Korea Times зазначає, що представник президента Південної Кореї, який побажав залишитися неназваним, заявив, що Сеул заздалегідь знав про плани України повідомити про передачу. За його словами, Україна поінформувала південнокорейську сторону про відповідні плани, однак надала лише розпливчасту інформацію та не уточнила, як саме буде представлено передачу.

Видання також наголошує, що двох північнокорейських військовослужбовців українські сили захопили в січні 2025 року після того, як їх разом із тисячами інших військовослужбовців КНДР направили до Курської області РФ для підтримки Москви у війні проти України.

У відповідь на запит інформаційного агентства Yonhap Офіс президента України заявив, що було розкрито лише факт передачі північнокорейців Південній Кореї без деталей процесу, зазначивши, що повне приховування факту передачі було б дивним.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський виступаючи на загальних дебатах ГА ООН у Нью-Йорку наголосив, що Україна нещодавно відправила до Південної Кореї двох північнокорейських військовополонених. "Нещодавно ми відправили двох північнокорейських військовополонених до Республіки Корея. Цих хлопців нелегко захопити живими. Один в них, коли опинився тут, зрозумів, що його візьмуть у полон, і спробував накласти на себе руки. Він був шокований тим, що доля не дозволила йому померти", – сказав він.