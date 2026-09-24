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У Єврокомісії зазначають: участь лідерів ЄС у можливій тристоронній зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна залежить від розвитку подій

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У Єврокомісії зазначають: участь лідерів ЄС у можливій тристоронній зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна залежить від розвитку подій

У Європейській комісії не займаються гіпотетичними планами щодо можливої участі лідерів Європейського союзу і, зокрема президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у можливій зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа з правителем Кремля Володимиром Путіним в рамках саміту G20 в Маямі.

"Ви говорите про ідею, тож подивимось, як розвиватимуться події. Якщо це переросте в щось більш конкретне, можливо, ми зможемо сказати більше", – сказав у четвер в Брюсселі речник Європейської комісії Олаф Гілл, відповідаючи на запитання щодо можливої участі лідерів ЄС у можливій зустрічі в Маямі.

Одночасно речник Єврокомісії наголосив, що Росія залишається членом "Групи двадцяти" (G20), і, відповідно, вона має право брати участь у зустрічах G20, зокрема на рівні міністрів і лідерів держав. "Також хочу нагадати, що G20 є ключовим майданчиком для вирішення наявних і нових глобальних викликів, деякі з яких були спричинені саме війною Росії проти України", – зазначив він.

Гілл констатував, що "просто зараз Росія посилює атаки на цивільне населення України", і липень та серпень стали "найбільш смертоносними місяцями від початку війни". "Починаючи з 2022 року, ЄС послідовно й рішуче використовує зустрічі G20, щоб засуджувати повномасштабне вторгнення Росії та закликати до його припинення. І сьогодні я можу сказати, що такий підхід з боку Європейського Союзу зберігатиметься незалежно від того, хто саме братиме участь у зустрічах G20", – запевнив він.

#g20 #учасники #єс
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