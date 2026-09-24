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Трамп передасть Сі Цзіньпіну прохання вплинути на Путіна щодо деескалації, упевнений Зеленський

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Трамп передасть Сі Цзіньпіну прохання вплинути на Путіна щодо деескалації, упевнений Зеленський
Фото: https://www.bloomberg.com

Президент США Дональд Трамп передасть лідеру Китаю Сі Цзіньпіну прохання президента України Володимира Зеленського вплинути на очільника Кремля Володимира Путіна для припинення війни та здійснення кроків із деескалації.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами після свого виступу на Генеральній асамблеї ООН.

"Я сьогодні попросив президента США відверто, щоб він поговорив із Сі Цзіньпіном і попросив лідера Китаю впливати на Путіна, щоб він закінчив війну. Хоча б йшов на деескалаційні кроки, в яких, я впевнений, зацікавлений і Китай", – наголосив президент.

За його словами, йдеться, зокрема, про можливі домовленості у сфері енергетики та зерна: "Я вважаю, що це демонстрація деескалації. Принаймні, це демонстрація цим великим країнам, лідерам цих великих країн".

Зеленський додав, що Трамп підтвердив готовність передати Сі Цзіньпіну відповідне прохання.

"Я попросив президента Трампа, він сказав, що він йому все передасть", – сказав Зеленський.

#деескалація #трамп #сі_цзіньпін #путін #китай
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