Зеленський вважає G20 однією з найкращих можливостей для тристоронньої зустрічі з Трампом і Путіним

Президент України Володимир Зеленський вважає саміт G20 потенційною можливістю для проведення тристоронньої зустрічі України, США та Росії з реальним результатом.

"Я вважаю, що це одна із найкращих можливостей, яка запропонована американською стороною, президентом Трампом, щодо G20. Мені здається, це 12 грудня. Я вважаю, що це потенційна можливість, коли може бути тристороння зустріч з реальним результатом", – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами після виступу на Генеральній асамблеї ООН.

За його словами, Україна вже обговорювала з американською стороною можливість такого формату та готовність до зустрічі. Він зазначив, що важливим фактором є участь президента США Дональда Трампа та широке представництво країн G20.

"Тобто це говорить, що не тільки Європа, яка подобається або дратує Путіна…Але тут важливо, що це наші партнери європейці і тут важливо, що є тут представники Близького Сходу і інші країни, і Китай, і Індія", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що у G20 представлені різні країни, зокрема ті, які мають відмінні позиції щодо України та Росії, а також підтримують із РФ постійні економічні відносини.

"Тобто це така, на мій погляд, можлива атмосфера, де може бути результат", – сказав він.

Зеленський додав, що Україна підтримуватиме такий формат, якщо буде відповідна домовленість.