РФ незаконно займає місце СРСР в Радбезі ООН та накладає вето на мир – Сибіга

Російсько-українську війну неможливо завершити умиротворенням агресора, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на Раді безпеки ООН в середу, нагадавши на те, що держава агресор незаконно посіла місце в Радбезі, яке раніше займав СРСР, та ветує ініціативи з припинення війни.

"Цю війну не можна зупинити умиротворенням. Це не Рада безкарності ООН. Хоча Росія дуже хотіла б, щоб це було саме так. Дозвольте нагадати, що Росія незаконно займає місце Радянського Союзу за цим столом. Агресор має бути усунутий з-за цього столу. Місія цієї Ради – підтримувати мир і безпеку. Якщо Росія накладає вето на мир, ми повинні накласти вето на російську війну", – сказав Сибіга.

За його словами, це означає активізацію дипломатичних зусиль задля завершення війни: "вимагати від Росії погодитися на припинення вогню, перекрити ресурси, які живлять її терор, посилити санкції, позбавити Росію доступу до технологій, викривати її рекрутинг, дезінформацію та дестабілізаційні дії". Також він закликав задля цього надати Україні все необхідне для захисту населення узимку, допомогти повернути викрадених дітей та долучитися до боротьби за притягнення винних до відповідальності.

"Кожна країна, яка відмовляється підтримувати російську війну, може зробити свій внесок у мир. Дійте зараз. Росія ніколи не є настільки сильною, якою хоче здаватися. І ніколи не є настільки слабкою, якою ми хотіли б її бачити. Росія більше не є глобальною силою. Вона стала глобальною проблемою. І ця проблема потребує глобального вирішення", – резюмував Сибіга.