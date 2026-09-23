Учасники 6-го саміту МКП закликали до посилення санкцій проти РФ, засудили будь-які "вибори" на ТОТ України та підтримали Міжнародний кримінальний суд

Учасники шостого саміту Міжнародної Кримської платформи (МКП), що пройшов у м. Нью-Йорк, у середу, 23 вересня, схвалили спільну заяву, в якій, зокрема, наголосили, що припинення збройної агресії РФ проти України вкрай необхідно для відновлення територіальної цілісності та суверенітету України та є вирішальним кроком для відновлення міжнародного миру і безпеки, наголосили на підтримці міжнародних судових та інших механізмів, зокрема Міжнародного кримінального суду, закликали до єдності та посилення санкцій проти РФ, а також засудили будь-які незаконні вибори на тимчасово окупованих територіях України.

Як випливає з тексту заяви, опублікованого на сайті Міністерства закордонних справ України, учасники саміту вчергове підтвердили, що Автономна Республіка Крим, місто Севастополь та інші частини території України, тимчасово окуповані РФ, були і залишаються невід'ємними частинами суверенної території України, а їхня тимчасова окупація не створює жодних правових підстав для зміни їхнього статусу.

"Ми переконані, що звільнення всіх тимчасово окупованих територій України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополем, а також відновлення територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальне море, є вирішальними кроками для відновлення міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного правопорядку та забезпечення поваги до фундаментальних норм міжнародного права", – наголосили учасники саміту.

В заяві також наголошено, що будь-які незаконні "вибори", проведені державою-агресором на тимчасово окупованих територіях України, не можуть змінити їхній статус за міжнародним правом, а звільнення Криму є невід'ємною складовою відновлення територіальної цілісності України та необхідною передумовою для відновлення всеосяжного, справедливого і сталого миру та зміцнення міжнародної безпеки.

Також у заяві наголошено, що обмеження та посягання на свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях, разом із мілітаризацією Російською Федерацією Кримського півострова та його використання як військової бази для здійснення повномасштабного військового вторгнення в Україну, становлять загрозу регіональній і глобальній безпеці та підривають міжнародну торгівлю, енергетичну та продовольчу безпеку.

Окремо учасники платформи наголосили на необхідності забезпечення повної відповідальності за будь-які воєнні злочини та інші тяжкі міжнародні злочини, скоєні у зв'язку з агресивною війною РФ проти України. "З цією метою ми підтримуємо діяльність міжнародних судових та інших відповідних механізмів, зокрема Міжнародного кримінального суду, Європейського суду з прав людини та інших інституцій, задля забезпечення відповідальності за міжнародні злочини та порушення міжнародного права, а також заохочуємо подальші сталі зусилля в рамках Ради Європи, спрямовані на сприяння операційній діяльності Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України та Міжнародної комісії з розгляду претензій для України", – йдеться у документі.

Учасники саміту закликали міжнародну спільноту до "рішучих, скоординованих і послідовних дій", зокрема, посилення міжнародних санкції проти РФ та посилення міжнародної координації для запобігання обходу санкцій, активізації зусиль зі звільнення всіх цивільних осіб і політичних в'язнів, незаконно затриманих і утримуваних РФ, повернення в Україну депортованих в РФ українських дітей, протидії політиці РФ з асиміляції дітей на ТОТ та підтримці Глобальної коаліції українських студій, невіддільною складовою якої є кримськотатарські студії.

"Ми вимагаємо, щоб Російська Федерація негайно припинила збройну агресію проти України та вивела всі свої війська й окупаційні адміністрації з усіх тимчасово окупованих територій України відповідно до міжнародного права", – йдеться у заяві.

Учасники шостого саміту Міжнародної Кримської платформи закликали держави та міжнародні організації приєднатися до Платформи та брати участь у її діяльності, а партнерів – розширити свою участь, сприяти досягненню її цілей і завдань та спільно посилювати міжнародний тиск на РФ.

У шостому саміті Міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку 23 вересня 2026 року, беруть участь близько 50 держав та міжнародних організацій. Він проходить у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку (під час сегменту високого рівня Генеральної асамблеї ООН). Головні теми саміту – ситуація в тимчасово окупованому Криму, порушення прав людини, мілітаризація півострова та подальші кроки для деокупації.

На попередньому 5-му саміті в Нью-Йорку у 2025 році взяли участь представники 54 країн та 7 міжнародних організацій (понад 60 учасників загалом).