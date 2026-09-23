США важливо підтримувати діалог з Китаєм, попри розбіжності – Рубіо

Вашингтону треба підтримувати контакти з Пекіном, незважаючи на суперечки між ними, заявив держсекретар США Марко Рубіо в середу.

"Звісно, між нашими країнами є серйозні розбіжності. Але думати, ніби ми не взаємодіятимемо з Китаєм на найвищому рівні, – це безвідповідально", – сказав він журналістам у Нью-Йорку.

На думку Рубіо, США та Китай мають найбільші економіки у світі, а також "дві найпотужніші збройні сили", тому країнам важливо підтримувати канали зв'язку й проводити зустрічі на найвищому рівні.

Рубіо також висловив думку, що відносини між США та Китаєм "визначать XXI століття".