Депутатки Київради Михайлова і Семенова ініціюють розпуск "Муніципальної охорони" на період воєнного стану

Депутатки Київської міської ради Аліна Михайлова (фракція "Голос") та Ксенія Семенова (фракція "Слуга народу") ініціюють питання про розпуск комунального підприємства "Муніципальна охорона" Києва на період дії воєнного стану.

Про це повідомила Михайлова у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook, зазначивши, що разом із Семеновою ініціює відповідне питання після подій на житловому масиві Теремки в Голосіївському районі Києва, де під час будівництва резервної теплотраси, за її словами, відбулося фізичне відтіснення мешканців.

Вона зазначила, що не виступає проти будівництва резервної теплотраси, оскільки вона потрібна району, однак вважає, що міська влада мала провести належну комунікацію з мешканцями, обговорити маршрут, альтернативні технічні рішення та можливий компроміс для максимального збереження зеленої зони.

"Замість цього ситуацію довели до моменту, коли навпроти мешканців виставили "Муніципальну охорону". Ми побачили фізичне відтіснення людей. Одна з мешканок заявила про травмування руки, обставини перевіряє поліція", – написала Михайлова.

За її словами, Київська міська державна адміністрація заявляє, що муніципальна охорона охороняла будівельний майданчик та забезпечувала порядок. Водночас Михайлова наголосила, що громадський порядок у Києві забезпечує Національна поліція. "Тому я хочу розуміти: від кого "Муніципальна охорона" захищала місто на Теремках? Від мешканців Теремків?" – зазначила депутатка.

Вона також порушила питання щодо правової оцінки дій комунальної структури у разі фізичного протистояння з громадянами, зазначивши, що представники поліції були на місці.

"Я не бачу аргументів, чому в умовах воєнного стану кияни повинні продовжувати оплачувати існування такої структури. Тому разом з Ксенія Семенова ми ініціюємо питання про розпуск "Муніципальної охорони" на період воєнного стану", – наголосила Михайлова у середу.

Як повідомлялося, раніше пресслужба Київської міської державної адміністрації інформувала, що працівники КО "Муніципальна охорона" та підрозділи Нацполіції забезпечують громадський порядок і безпеку під час будівельно-монтажних робіт із прокладання резервної тепломережі на Теремках у Києві. За інформацією КМДА, працівників "Муніципальної охорони" залучили для охорони будівельного майданчика та недопущення перебування сторонніх людей у зоні роботи спецтехніки й проведення земляних робіт.