ЄС очікує від України впровадження реформ, щоб виділити EUR20 млрд бюджетної підтримки

За умови реалізації в Україні реформ щодо верховенства права та боротьби з корупцією Київ зможе отримати від Євросоюзу EUR20 млрд бюджетної підтримки, заявив офіційний представник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

"У нас є план (фінансової підтримки – ІФ-У) для України, який охоплює низку реформ – від енергетичного сектору до сфери верховенства права. Також існує план із десяти пунктів, що стосується реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Це означає, що якщо ці реформи будуть ухвалені та реалізовані у 2026 році, то це дозволить виділити EUR20 млрд у вигляді бюджетної підтримки", – сказав речник у середу на брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на відповідне запитання.

Він уточнив, що план реформ було узгоджено з українською владою та ратифіковано Верховною Радою, тож тепер надзвичайно важливо рухатися вперед у їхній реалізації.

"Ми можемо підтвердити, що минулого тижня єврокомісари (з питань економіки Валдіс – ІФ-У) Домбровскіс та (з питань розширення ЄС Марта – ІФ-У) Кос надіслали листи спікеру парламенту – Ради – та прем'єр-міністру, у яких особливо наголосили на цьому моменті – важливості роботи над реформами", – повідомив Мерсьє.