НБУ готує роз'яснення банкам щодо фінмоніторингу під час внесення застав – депутатка

Національний банк України (НБУ) готує детальне роз'яснення банкам щодо фінансового моніторингу, зокрема походження коштів, які використовуються для внесення застав у кримінальних провадженнях, повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу").

"Національний банк України готує максимально детальне чергове роз'яснення банкам, в якому також буде відображено проблеми дерискінгу з одного боку, а з іншого – доступно пояснено, що, наприклад, внесена в декларацію НАЗК (Національного агентства з запобігання корупції) готівка не є підтвердженим джерелом походження коштів", – написала вона в Телеграм-каналі в середу.

За словами депутатки, НБУ вранці у середу провів зустріч із керівниками підрозділів фінансового моніторингу комерційних банків, під час якої поміж іншим обговорювали внесення застав та обслуговування політично значущих осіб (РЕР).

Найбільші труднощі для банківського фінмоніторингу наразі створює внесення застав готівкою, оскільки в такому разі найскладніше встановити походження коштів.

Крім того учасники зустрічі обговорили випадки дроблення сум застав на платежі до 400 тис. грн, тобто нижче порогового рівня фінансових операцій, а також внесення коштів із компаній-оболонок.

Раніше Василевська-Смаглюк повідомляла, що банки відмовляються проводити кошти для внесення застав через ризик можливої відповідальності їх працівників за співучасть у відмиванні коштів, а особи, які вносять заставу, проводять відповідні операції або погоджують переказ коштів на рахунок Вищого антикорупційного суду (ВАКС), фактично автоматично стають фігурантами розслідування, через що банки застосовують до таких клієнтів дерискінг.